Спасатели шесть часов искали туристов в «Долине привидений»

Четыре туриста вызвали спасателей, когда оказались на труднодоступном склоне в районе «Долины привидений» близ Алушты.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.

«Спасатели установили специальные страховочные перила и при помощи альпинистского снаряжения спустили всех 4‑х туристов в безопасное место. Пострадавшие в медицинской помощи не нуждались», — рассказали в МЧС.

Выяснилось, что гости полуострова вышли в поход без знания точного маршрута, сбились с пути и свернули на так называемую «ложную» тропу. Поисковая операция длилась около шести часов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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