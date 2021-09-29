Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.0
воздух +16
море +20

Происшествия

Спасатели шесть часов искали туристов в «Долине привидений»

14:46 среда, 29 сентября 2021

Четыре туриста вызвали спасателей, когда оказались на труднодоступном склоне в районе «Долины привидений» близ Алушты.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.

«Спасатели установили специальные страховочные перила и при помощи альпинистского снаряжения спустили всех 4‑х туристов в безопасное место. Пострадавшие в медицинской помощи не нуждались», — рассказали в МЧС.

Выяснилось, что гости полуострова вышли в поход без знания точного маршрута, сбились с пути и свернули на так называемую «ложную» тропу. Поисковая операция длилась около шести часов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Спасатели 12 часов эвакуировали забравшегося на скалу в Крыму туриста. В службу спасения поступило сообщение о том, что мужчина забрался на крутой скальный склон в районе горы Караул-Кая.

ЧП на Ай-Петри: со скалы сорвался турист без страховки. Крымчанин сорвался с высоты на скальных террасах горы Ай-Петри, в результате падения он получил травмы различной степени тяжести.

На Южном берегу в горах застряли двое туристов. Двух человек спасли в горах Большой Ялты, во время прогулки они сбились с пути и оказались на труднодоступном участке.

Ночные приключения туриста в Форосе едва не обернулись трагедией. Поисково-спасательная операция прошла ночью в поселке Форос на Южном берегу Крыма, где на опасном склоне застрял турист.

Происшествия
Зубков прокомментировал откушенный палец в парке «Тайган»

Зубков прокомментировал откушенный палец в парке «Тайган» видео

Олег Зубков записал официальное заявление по инциденту в парке «Тайган».

Власть
Крымский тренер приговорен к 13 годам колонии за развращение малолетних

Крымский тренер приговорен к 13 годам колонии за развращение малолетних

Суд вынес приговор в отношении 69-летнего тренера одной из спортшкол Симферополя за развращение малолетних воспитанниц.

Странности
В Симферополе подростки устроили хоровод вокруг полицейской машины

В Симферополе подростки устроили хоровод вокруг полицейской машины видео

Группа молодых людей в Симферополе устроила хоровод вокруг полицейской машины на парковке возле торгового центра «Южная Галерея».

Власть
Россия перебросила с Кубани в Крым подразделения ВДВ

Россия перебросила с Кубани в Крым подразделения ВДВ

Подразделения десантных войск перебросили в Крым из Краснодарского края в рамках тактических учений, сообщает во вторник «Интерфакс» со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации