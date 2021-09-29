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Власть

Руководителя строительной фирмы будут судить за незаконное получение 20 млн рублей

11:01 среда, 29 сентября 2021

Прокуратура Черноморского района Республики Крым утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора строительной фирмы.

По версии следствия, руководитель строительной фирмы в 2020 году, не имея необходимых разрешений, собрал у девяти граждан более 20 миллионов рублей для долевого строительства туристического комплекса на территории района. При этом он в нарушение законодательства заключал с дольщиками не договоры долевого участия в строительстве, а договоры инвестирования, согласно которым в собственность граждан должны были быть переданы апартаменты, расположенные в комплексе.

Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Черноморский районный суд.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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