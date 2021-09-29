Реконструкция кинотеатра «Симферополь» затягивается

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Все еще ведется поиск инвестора, проектно-сметной документации по-прежнему нет.

Ремонт и реконструкция кинотеатра «Симферополь» затягиваются. Знаковый объект городской инфраструктуры собираются привести в порядок уже не первый год, но пока что дело не сдвинулось с мертвой точки.

Как рассказал официальный представитель администрации крымской столицы Андрей Черниченко, в настоящее время все еще нет проектно-сметной документации, после прохождения экспертизы которой можно будет приступить к необходимым работам.

«Поиск инвестора ведется. О сроках начала работ соответственно говорить рано. Сумма - только после прохождения экспертизы проектно-сметной документации», - сообщил представитель администрации Симферополя.

Еще осенью 2019 года крымский губернатор Сергей Аксенов заявил, что кинотеатр «Симферополь» нужно отремонтировать к концу 2020 года за счет городского бюджета и частично республиканского. По его словам, в здании должен быть кинотеатр, принадлежащий городской администрации. Продавать объект не планировали.

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