Прогноз погоды в Крыму на среду 29 сентября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 29 сентября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (северо-восточный местами до 18 м/с), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (северо-восточный местами до 18 м/с), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (северо-восточный местами до 18 м/с), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 9 до 16, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер северо-восточный 9 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 85 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 13 до 18, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер северо-восточный 10 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 75 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 12 до 17, ночью от 12 до 14 градусов. Ветер северо-восточный 13 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 81 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 12 до 17, ночью около 12 градусов. Ветер С 15 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 85 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 14 до 17, ночью около 14 градусов. Ветер северо-восточный 19 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 83 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 10 до 18, ночью около 10 градусов. Ветер северо-восточный 16 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 88 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 12 до 16, ночью от 11 до 12 градусов. Ветер северо-восточный 11 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 91 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 9 до 17, ночью от 10 до 12 градусов. Ветер северо-восточный 14 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 85 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 8 до 13, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер восточный 9 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 84 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 7 до 13, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер северо-восточный 7 км/час, возможны порывы до 11 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 81 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 18 до 21 градусов тепла. По городам: в Алуште - 20, в Евпатории - 21, на мысе Казантип в Азовском море - 18, в Керчи - 19, в Николаевке - 20, в Севастополе - 20, в Судаке - 21, на Тарханкуте - 21, в Феодосии - 21, в Ялте - 19 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 20, в Египте - 27, на Кипре - 27, в Одессе - 17, в Сочи - 21, в Турции - 27, в Хорватии - 23 градусов выше нуля.

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