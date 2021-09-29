Общество
Прогноз погоды в Крыму на среду 29 сентября
Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 29 сентября.
Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (северо-восточный местами до 18 м/с), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (северо-восточный местами до 18 м/с), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (северо-восточный местами до 18 м/с), уровень опасности желтый.
В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 9 до 16, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер северо-восточный 9 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 85 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.
В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 13 до 18, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер северо-восточный 10 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 75 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.
В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 12 до 17, ночью от 12 до 14 градусов. Ветер северо-восточный 13 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 81 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.
В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 12 до 17, ночью около 12 градусов. Ветер С 15 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 85 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.
В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 14 до 17, ночью около 14 градусов. Ветер северо-восточный 19 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 83 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.
В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 10 до 18, ночью около 10 градусов. Ветер северо-восточный 16 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 88 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.
В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 12 до 16, ночью от 11 до 12 градусов. Ветер северо-восточный 11 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 91 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.
В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 9 до 17, ночью от 10 до 12 градусов. Ветер северо-восточный 14 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 85 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.
На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 8 до 13, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер восточный 9 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 84 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.
На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 7 до 13, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер северо-восточный 7 км/час, возможны порывы до 11 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 81 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 18 до 21 градусов тепла. По городам: в Алуште - 20, в Евпатории - 21, на мысе Казантип в Азовском море - 18, в Керчи - 19, в Николаевке - 20, в Севастополе - 20, в Судаке - 21, на Тарханкуте - 21, в Феодосии - 21, в Ялте - 19 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 20, в Египте - 27, на Кипре - 27, в Одессе - 17, в Сочи - 21, в Турции - 27, в Хорватии - 23 градусов выше нуля.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Прогноз погоды в Крыму на понедельник 27 сентября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 27 сентября.
Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 26 сентября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 26 сентября.
Когда снова потеплеет в Крыму: прогноз. В начале следующей недели погода в Крыму будет определяться выраженным гребнем скандинавского антициклона, который принесет улучшение погоды и сведет к минимуму вероятность осадков.
Прогноз погоды в Крыму на субботу 25 сентября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 25 сентября.
Какой сегодня праздник 29 сентября фото
Сегодня, 29 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Россия перебросила с Кубани в Крым подразделения ВДВ
Подразделения десантных войск перебросили в Крым из Краснодарского края в рамках тактических учений, сообщает во вторник «Интерфакс» со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
«Я вас обнимаю…» В Крыму объявился вежливый разбойник
В Керчи на пенсионерку напал вежливый грабитель.
Александр Усик намерен поехать в Крым с чемпионскими поясами
Украинский боксер, крымчанин Александр Усик, одержавший победу над британцем Энтони Джошуа в супертяжелом весе, намерен поехать в Крым после того, когда получит свои чемпионские пояса.
10 часов назад
В Крыму новая громкая отставка
11 часов назад
Украина арестовала 12 российских самолетов
13 часов назад
Сводка о новых заражениях в Крыму
15 часов назад
Россия проводит в Крыму масштабные учения с танками и артиллерией
Министерство обороны России объявило о проведении на полигоне Опук в Крыму масштабных учений десантно-штурмового и артиллерийского полков Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ с участием около двух тысяч военнослужащих и более 100 единиц боевой и специальной техники.