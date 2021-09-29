Приятели-налетчики из Крыма получили по два года тюрьмы

Двое налетчиков признаны виновными в разбойном нападении на автозаправку в Белогорске.

По приговору Белогорского районного суда Республики Крым они проведут в исправительной колонии общего режима два года и два с половиной года соответственно.

Как установлено судом, майской ночью 2019 года двое жителей Белогорска 20-ти и 27-ми лет в масках, вооружившись пневматическим пистолетом, совершили разбойное нападение на автозаправочную станцию в Белогорске. Роли налетчиков были распределены следующим образом: один, ворвавшись в помещение АЗС и угрожая пистолетом, похитил из открытого ящика кассового аппарата денежные средства, принадлежащие заправке, а другой — наблюдал за обстановкой с целью недопущения быть пойманными на месте преступления и, в случае необходимости, был готов оказать помощь в разбойном нападении.

В результате преступных действий налетчики завладели денежными средствами в сумме 12444 рубля 30 копеек, которые впоследствии разделили между собой.

Суд квалифицировал действия граждан как разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия (ч.2 ст.162 УК РФ).

Приговор не вступил в законную силу.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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