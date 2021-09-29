Природа победила руины детского лагеря на востоке Крыма

фото © Аня Аристова

Фото, сделанные внутри корпусов заброшенного пионерского лагеря «Вертолет» на Керченском полуострове, напоминают кадры фильма «Жизнь после людей».

Развалины находятся под судебным арестом.

Необычные постапокалиптические снимки опубликованы в группе «Все растения Крыма» соцсети «ВКонтакте». По словам авторов, с 1990-х годов территория лагеря заброшена.

«С тех пор там безраздельно царствуют растения. Особенно разгулялись различные лианы: плющ, девичий виноград, кампсис, ломонос», — отметили любители флоры полуострова.

По их информации, именно здесь снимал несколько эпизодов Федор Бондарчук для своего фильма «Обитаемый остров».

Как рассказала замглавы поселка Мысовое, на территории которого находится «Вертолет», Наталья Пивненко, в советские годы детский лагерь принадлежал одному из предприятий Москвы. А в 1990-е годы стал переходить из рук в руки. Одно время там была даже оборудована пекарня.

«Сейчас строения переданы в аренду предпринимательнице из Керчи», — отметила Наталья Пивненко.

Как она объяснила, поскольку администрация Мысовского сельского совета судилась с бизнесвумен по поводу оплаты за пользование земельным участком, то на имущество был наложен арест.

В тексте использованы материалы: Форпост

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