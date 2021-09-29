Пожарные готовятся спасать от огня здание парламента Крыма

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Крупномасштабные пожарно-тактические учения впервые прошли в здании Государственного совета Республики Крым в Симферополе.

Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Крыму.

«Согласно тактическому замыслу, условный пожар возник в столовой на первом этаже. Огонь был столь стремителен, что совсем скоро распространился на все помещения, создавая при этом сильное задымление. Пожару был присвоен самый высокий ранг сложности, предусмотренный для подобных объектов», – говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что сотрудники ведомства в короткие сроки провели боевое развертывание и установку пожарных автомобилей на гидранты для бесперебойной подачи воды. На месте был развернут штаб пожаротушения.

«В это же время, пожарный расчет в составе звена газодымозащитной службы провел разведку условно задымленных помещений, в результате которой был спасен один человек. Его вывели из задымленного помещения в специальном спасательном устройстве и передали сотрудникам скорой медицинской помощи», – добавили в МЧС.

Пожарно-тактические учения прошли успешно. В ликвидации условного пожара были задействованы 75 человек и 23 единицы техники.

Сейчас в здании Госсовета Крыма в Симферополе идет ремонт – здесь проводится реконструкция зала заседаний и некоторых других помещений. Заседания парламента Крыма проходят в здании Городского совета Симферополя. Ремонт зала заседаний и замену украинской системы голосования анонсировали еще в 2019 году.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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