Происшествия
Под Симферополем насмерть сбили пешехода
На трассе в районе села Доброе под Симферополем водитель автомобиля Volkswagen насмерть сбил пешехода.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Республике Крым.
«Водитель автомобиля Volkswagen Kaddi, двигаясь по автодороге «Граница с Украиной – Симферополь – Алушта – Ялта» в направлении крымской столицы, допустил наезд на пешехода, который перебегал проезжую часть дороги вне установленном для этого месте. В результате ДТП пешеход смертельно травмирован», - говорится в сообщении МВД. Сейчас по данному факту проводится проверка.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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