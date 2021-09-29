Под Симферополем насмерть сбили пешехода

На трассе в районе села Доброе под Симферополем водитель автомобиля Volkswagen насмерть сбил пешехода.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Республике Крым.

«Водитель автомобиля Volkswagen Kaddi, двигаясь по автодороге «Граница с Украиной – Симферополь – Алушта – Ялта» в направлении крымской столицы, допустил наезд на пешехода, который перебегал проезжую часть дороги вне установленном для этого месте. В результате ДТП пешеход смертельно травмирован», - говорится в сообщении МВД. Сейчас по данному факту проводится проверка.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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