Происшествия
Находящийся в розыске мошенник из Керчи заочно приговорен к семи годам колонии
Керченский городской суд Республики Крым заочно признал местного жителя виновным в мошенничестве при строительстве многоквартирных домов.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
«Установлено, что подсудимый, представляясь директором строительной фирмы, вводил в заблуждение граждан о своих намерениях по строительству жилых домов на территории муниципалитета и, заключая с ними соответствующие договоры, получил от семи потерпевших денежные средства на общую сумму 8 млн рублей», – сообщили в прокуратуре.
В ведомстве отметили, что реальной возможности и намерения выполнить строительные работы у подсудимого не было. Полученные от граждан деньги мужчина присвоил и распорядился ими по своему усмотрению.
«В настоящее время злоумышленник находится в международном розыске. Уголовное дело рассмотрено по существу в отсутствие подсудимого, который уклоняется от явки», – уточнили в прокуратуре.
Мужчина признан виновным в совершении преступлений по частям 3 и 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размере. Суд приговорил мужчину к семи годам колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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