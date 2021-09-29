Находящийся в розыске мошенник из Керчи заочно приговорен к семи годам колонии

Керченский городской суд Республики Крым заочно признал местного жителя виновным в мошенничестве при строительстве многоквартирных домов.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

«Установлено, что подсудимый, представляясь директором строительной фирмы, вводил в заблуждение граждан о своих намерениях по строительству жилых домов на территории муниципалитета и, заключая с ними соответствующие договоры, получил от семи потерпевших денежные средства на общую сумму 8 млн рублей», – сообщили в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что реальной возможности и намерения выполнить строительные работы у подсудимого не было. Полученные от граждан деньги мужчина присвоил и распорядился ими по своему усмотрению.

«В настоящее время злоумышленник находится в международном розыске. Уголовное дело рассмотрено по существу в отсутствие подсудимого, который уклоняется от явки», – уточнили в прокуратуре.

Мужчина признан виновным в совершении преступлений по частям 3 и 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размере. Суд приговорил мужчину к семи годам колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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