Власть
Министр здравоохранения Крыма Остапенко ушел в отставку
Глава Крыма Сергей Аксенов принял отставку министра здравоохранения Республики Крым Александра Остапенко.
Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.
Временно исполняющим обязанности министра будет назначен главный врач Судакской городской больницы Константин Викторович Скорупский.
Согласно установленной процедуре его кандидатура будет подана на согласование в Министерство здравоохранения Российской Федерации.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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