«Крымскую» станцию метро украсят парящими светильниками

В Москве утвержден дизайн станции «Крымская» строящейся Троицкой линии метро.

Об этом сообщила пресс-служба мэра столицы.

Основным элементом декора станции станут светильники «чайки-паруса», материалом фасада — полированный мрамор в сочетании с элементами из гранита.

«Платформенную часть украсят парящие светильники «чайки-паруса», которые перенесут на морское побережье Крыма и создадут романтичную атмосферу. В оформлении будут преобладать стальные цвета: потолок и основные колонны сделают из алюминиевых сотовых панелей, стены и полы — из светло-серого гранита с темными вставками», — рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Над эскалаторами разместят также две художественные композиции: «Крым — связь времен от античности до наших дней».

Станция «Крымская» Троицкой ветки строится в Донском районе. Она будет пересадочной на одноименную станцию московского центрального кольца, которая находится у пересечения улицы Свержевского и Севастопольского проспекта. Попасть на обе станции можно будет через общую входную группу.

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