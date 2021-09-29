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Власть

Крымский тренер приговорен к 13 годам колонии за развращение малолетних

14:17 среда, 29 сентября 2021
Крымский тренер приговорен к 13 годам колонии за развращение малолетних

фото © Новости Крыма

Суд вынес приговор в отношении 69-летнего тренера одной из спортшкол Симферополя за развращение малолетних воспитанниц.

Об этом сообщили главном следуправлении Следственного комитета по Крыму и Севастополю.

«По данным следствия, мужчина, являясь тренером одной из спортивных школ города Симферополя, в период с 20 февраля 2017 года по 29 сентября 2020 года, совершил ряд эпизодов преступных деяний в отношении несовершеннолетних учениц», – сообщили в СК.

По данным прокуратуры Крыма, обвинительный приговор вынесен по части 1 статьи 135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим 18-летнего возраста, в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста), части 2 статьи 135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста), пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Приговор в законную силу не вступил.

В начале октября 2020 года СК возбудил уголовное дело в отношении тренера симферопольской спортшколы по пулевой стрельбе. Отмечалось, что во второй половине дня, 29 сентября текущего года, мужчина, улучив момент, когда его 13-летняя воспитанница останется в помещении раздевалки после занятий одна, совершил развратные действия, не связанные с применением насилия.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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