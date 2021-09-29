Крымчанин перевозил наркотики в трусах

Сотрудники ГИБДД задержали на въезде в село Айкаван под Симферополем двух человек в состоянии наркотического опьянения, один из которых перевозил наркотики в нижнем белье.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

«В пригороде Симферополя сотрудники отдельной роты ДПС ГИБДД МВД по Республике Крым обратили внимание на неадекватный стиль управления со стороны водителя автомобиля Honda Accord. В ходе проверки документов было установлено, что 25-летний молодой человек, находящийся за рулем, а также его пассажир, имеют явные признаки наркотического опьянения, – сообщили в МВД. – У его 22-летнего приятеля, находящегося в салоне, в ходе досмотра в присутствии понятых был обнаружен пакет, обмотанный изолентой, который молодой человек прятал в нижнем белье».

Водитель отказался пройти освидетельствование, его отстранили от управления машиной. Автомобиль отправили на штрафстоянку, нарушителя привлекли к административной ответственности по статье 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Задержанный пассажир объяснил, что вещество, которое он прятал между ног, является синтетическим наркотиком. По его словам, пакет он нашел в лесополосе. Экспертиза подтвердила, что в свертке было более 30 граммов мефедрона.

Пассажир ранее был судим. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 228 УК РФ (хранение наркотиков в крупном размере). Ему грозит новое наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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