Происшествия
Крымчанин перевозил наркотики в трусах
Сотрудники ГИБДД задержали на въезде в село Айкаван под Симферополем двух человек в состоянии наркотического опьянения, один из которых перевозил наркотики в нижнем белье.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
«В пригороде Симферополя сотрудники отдельной роты ДПС ГИБДД МВД по Республике Крым обратили внимание на неадекватный стиль управления со стороны водителя автомобиля Honda Accord. В ходе проверки документов было установлено, что 25-летний молодой человек, находящийся за рулем, а также его пассажир, имеют явные признаки наркотического опьянения, – сообщили в МВД. – У его 22-летнего приятеля, находящегося в салоне, в ходе досмотра в присутствии понятых был обнаружен пакет, обмотанный изолентой, который молодой человек прятал в нижнем белье».
Водитель отказался пройти освидетельствование, его отстранили от управления машиной. Автомобиль отправили на штрафстоянку, нарушителя привлекли к административной ответственности по статье 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).
Задержанный пассажир объяснил, что вещество, которое он прятал между ног, является синтетическим наркотиком. По его словам, пакет он нашел в лесополосе. Экспертиза подтвердила, что в свертке было более 30 граммов мефедрона.
Пассажир ранее был судим. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 228 УК РФ (хранение наркотиков в крупном размере). Ему грозит новое наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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