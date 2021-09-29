Общество
Какой сегодня праздник 29 сентября
фото © pixabay.com
Сегодня, 29 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
Всемирный день сердца (World Heart Day)
Всемирный день сердца (World Heart Day), отмечаемый ежегодно 29 сентября, впервые был организован в 1999 году по инициативе Всемирной федерации сердца. Эту акцию поддержали Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), ЮНЕСКО и другие значимые организации. Первоначально День проводился в последнее воскресенье сентября, а с 2011 года у него фиксированная дата - 29 сентября.
Цель введения новой даты — повысить осознание в обществе опасности, которая вызвана эпидемией сердечно-сосудистых заболеваний в мире, а также инициировать всеобъемлющие профилактические меры в отношении ишемической болезни и мозгового инсульта во всех группах населения.
Всемирный день сердца проводится под девизом «Сердце для жизни». В партнерстве с ВОЗ Всемирная федерация сердца проводит мероприятия более чем в 100 странах. В программу Дня сердца входят массовые проверки здоровья, публичные лекции, спектакли, научные форумы, выставки, концерты, фестивали, организованные прогулки и спортивные состязания.
Всероссийский день ходьбы
В 2015 году в российских регионах впервые прошел новый спортивный праздник – Всероссийский день ходьбы. Мероприятие прокатилось «волной» по всей территории страны от Петропавловска-Камчатского до Калининграда, охватив все часовые пояса России.
Старт марафона состоялся в Петропавловске-Камчатском 3 октября 2015 года в 11 часов утра по местному времени. Длительность этапа составила один час. Посредством телемоста «эстафетная палочка» передавалась по городам России, с востока на запад. Таким образом, мероприятие состоялось в одно и то же время в 11 городах и длилось 11 часов.
Первый Всероссийский день ходьбы прошел в рамках Международного дня ходьбы ТАФИСА, который во всем мире проводят уже 23 года. Ежегодно в нем участвуют более 15 миллионов человек в более чем 200 городах мира. В России Международный день ходьбы впервые прошел в октябре 2014 года во время открытия форума «Россия – спортивная держава» в Чебоксарах.
Евфимия Прехвальная (Птичья костка)
Народный праздник «Ефимия» отмечается 29 сентября (по старому стилю - 16 сентября). В этот день христиане почитают память святой Евфимии Всехвальной. Другие названия праздника: «Птичья костка», «Птичье голошенье», «Евфимия-прехвальна», «Всехвальная», «Людмила».
Также сегодня, 29 сентября, отмечают такие праздники:
- День отоларинголога
- День памяти святителя Московского Киприана, всея России чудотворца
- Католический день памяти святого Михаила (Feast of Saints Michael)
- День осеннего одиночества
- День кофе (National Coffee Day) в США
- День счастливого гуся (Happy Goose Day) в США
- День пожарной охраны в Иране
- День отравленной ежевики (National Poisoned Blackberries Day) в США
- День донора крови в Кыргызстане
- День изобретателя в Аргентине
- День матери Золотой звезды (Gold Star Mother's Day) в США
- День победы в битве за Бокерон в Парагвае
Сегодня именины празднуют: Прокопий, Дорофей, Ефимия, Сосфен, Иосиф, Исаакий, Виктор, Киприан, Ренат, Еввиот, Евфим, Людмила, Мелитина, Севастьяна (Севастиана).
Что происходило 29 сентября в прошлые годы
1650 - в Лондоне Генри Робинсоном открыто первое в мире брачное агентство.
1829 - основание знаменитой полицейской службыСкотланд-Ярд в Великобритании.
1907 - открыто трамвайное движение в Петербурге.
1918 - Болгария капитулирует в 1-й Мировой войне.
1926 - Киево-Печерская лавра получает статус музея.
1938 - оформлено «мировое предательство», а именно составлено Мюнхенское соглашение.
1941 - начало массовых убийств в Бабьем Яру, в Киеве (всего убито около 60000 евреев, мирных жителей и военнопленных).
1943 - знаменитому русскому разведчику Рихарду Зорге Токийский суд вынес приговорсмертная казнь.
1990 - первый вылет американского истребителя пятого поколения F-22.
2003 - начало провокации со стороны России в отношении Украины: строительство дамбы от берегов Таманского полуострова к украинскому острову Коса Тузла.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 29 сентября. Какие праздники будут завтра?
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Сегодня, 29 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
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