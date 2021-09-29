Курортный сезон
Развитие сюжета: В «бархатный сезон» здравницы Крыма загружены на 70 процентов ● Ялта стала самым популярным курортом Крыма среди россиян в 2021 году ● Крымская блогер-миллионник рассказала об итогах туристического сезона ● Российские туристы массово устремились в Крым на бархатный сезон ● «Не ищите навоз»: туристы заявили, что никогда не поедут в Крым
Эксперты отмечают повышение стоимости отдыха в Крыму в бархатный сезон
фото © Новости Крыма
На 24% увеличилась средняя стоимость посуточной аренды жилья на курортах Крыма этой осенью по сравнению с «доковидной» осенью 2019 года – с 2100 до 2600 рублей за ночь.
К таким результатам пришли аналитики одного из российских сервисов онлайн-бронирования жилья для отдыха.
По сравнению с осенью прошлого года цены в Крыму выросли на 12%. Тогда арендовать жилье можно было в среднем за 2330 рублей за ночь. Самые высокие цены на аренду жилья этой осенью в Ялте – 3240 рублей за ночь. За два годы цены здесь увеличились в среднем на 55%, по сравнению с прошлой осенью разница – 14%.
Сильнее всего за два года в Крыму выросли цены на посуточную аренду в Феодосии – на 70%. В Севастополе стоимость аренды жилья этой осенью составляет 2950 рублей за ночь, что на 13% дороже, чем прошлой осенью, и на 43% дороже, чем осенью 2019 года.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Глава Минтуризма Крыма оценил итоги курортного сезона в республике. Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко позитивно оценил итоги высокого курортного сезона в регионе.
В «бархатный сезон» здравницы Крыма загружены на 70 процентов. Республика Крым традиционно лидирует среди самых популярных туристических направлений осени.
Туристы оставили горы мусора после отдыха на крымских Мальдивах. Популярный российский тревел-блогер Сергей Анашкевич после посещения заповедной косы Беляус, что на западе Крыма, был шокирован горами мусора, оставленными туристами.
Ялта стала самым популярным курортом Крыма среди россиян в 2021 году. Ялта стала любимым местом россиян, отдыхающих в Крыму. При этом популярность полуострова в целом выросла — летом 2021 года россияне приезжали сюда на 34 процента чаще, чем летом прошлого года.
Какой сегодня праздник 29 сентября фото
Сегодня, 29 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Россия перебросила с Кубани в Крым подразделения ВДВ
Подразделения десантных войск перебросили в Крым из Краснодарского края в рамках тактических учений, сообщает во вторник «Интерфакс» со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
«Я вас обнимаю…» В Крыму объявился вежливый разбойник
В Керчи на пенсионерку напал вежливый грабитель.
Александр Усик намерен поехать в Крым с чемпионскими поясами
Украинский боксер, крымчанин Александр Усик, одержавший победу над британцем Энтони Джошуа в супертяжелом весе, намерен поехать в Крым после того, когда получит свои чемпионские пояса.
17 часов назад
В Крыму новая громкая отставка
17 часов назад
Украина арестовала 12 российских самолетов
19 часов назад
Сводка о новых заражениях в Крыму
22 часа назад
В Севастополе семь классов в школах ушли на карантин
Темп роста выявления острых респираторных заболеваний увеличился на 11 процентов.