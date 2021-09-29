Эксперты отмечают повышение стоимости отдыха в Крыму в бархатный сезон

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На 24% увеличилась средняя стоимость посуточной аренды жилья на курортах Крыма этой осенью по сравнению с «доковидной» осенью 2019 года – с 2100 до 2600 рублей за ночь.

К таким результатам пришли аналитики одного из российских сервисов онлайн-бронирования жилья для отдыха.

По сравнению с осенью прошлого года цены в Крыму выросли на 12%. Тогда арендовать жилье можно было в среднем за 2330 рублей за ночь. Самые высокие цены на аренду жилья этой осенью в Ялте – 3240 рублей за ночь. За два годы цены здесь увеличились в среднем на 55%, по сравнению с прошлой осенью разница – 14%.

Сильнее всего за два года в Крыму выросли цены на посуточную аренду в Феодосии – на 70%. В Севастополе стоимость аренды жилья этой осенью составляет 2950 рублей за ночь, что на 13% дороже, чем прошлой осенью, и на 43% дороже, чем осенью 2019 года.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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