Бархатный сезон в Крыму отменяется

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Дожди на полуострове прекратятся уже завтра, однако ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с.

Об этом корреспонденту Крымского информационного агентства сообщили в крымском Гидрометцентре.

До конца недели и в начале следующей температура воздуха ночью составит +2+7, днем — +13+18.

«Бархатный сезон у нас отменяется. Будет примерно такая же погода, существенно ничего не поменяется. Северо-восточный ветер, без осадков», — уточнили в крымском Гидрометцентре.

Температура морской воды вдоль крымского побережья составляет от 18 до 21 градуса.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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