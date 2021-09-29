Общество
Бархатный сезон в Крыму отменяется
фото © Новости Крыма
Дожди на полуострове прекратятся уже завтра, однако ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с.
Об этом корреспонденту Крымского информационного агентства сообщили в крымском Гидрометцентре.
До конца недели и в начале следующей температура воздуха ночью составит +2+7, днем — +13+18.
«Бархатный сезон у нас отменяется. Будет примерно такая же погода, существенно ничего не поменяется. Северо-восточный ветер, без осадков», — уточнили в крымском Гидрометцентре.
Температура морской воды вдоль крымского побережья составляет от 18 до 21 градуса.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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