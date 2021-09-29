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Общество

Бархатный сезон в Крыму отменяется

17:10 среда, 29 сентября 2021
Бархатный сезон в Крыму отменяется

фото © Новости Крыма

Дожди на полуострове прекратятся уже завтра, однако ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с.

Об этом корреспонденту Крымского информационного агентства сообщили в крымском Гидрометцентре.

До конца недели и в начале следующей температура воздуха ночью составит +2+7, днем — +13+18.

«Бархатный сезон у нас отменяется. Будет примерно такая же погода, существенно ничего не поменяется. Северо-восточный ветер, без осадков», — уточнили в крымском Гидрометцентре.

Температура морской воды вдоль крымского побережья составляет от 18 до 21 градуса.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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Прогноз погоды в Крыму на вторник 28 сентября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 28 сентября.

Прогноз погоды в Крыму на понедельник 27 сентября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 27 сентября.

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 26 сентября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 26 сентября.

Когда снова потеплеет в Крыму: прогноз. В начале следующей недели погода в Крыму будет определяться выраженным гребнем скандинавского антициклона, который принесет улучшение погоды и сведет к минимуму вероятность осадков.

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