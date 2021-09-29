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Власть

Аксенов уволил министра транспорта Исакова

14:02 среда, 29 сентября 2021

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ об увольнении Евгения Исакова с поста министра транспорта республики.

Документ опубликован на портале правительства.

«Принять отставку Исакова Евгения Александровича по собственному желанию и освободить его от государственной должности Республики Крым – министра транспорта Республики Крым согласно поданному заявлению», – говорится в документе.

25 сентября Аксенов сообщил, что принял отставку Исакова. Пост министра он занимал с 20 октября 2020 года.

Ранее в Крыму в отставку ушли вице-премьер правительства республики Евгений Кабанов и министр строительства и архитектуры Михаил Храмов. Сейчас они оба арестованы по обвинению в мошенничестве.

Премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк после этих увольнений взял на себя кураторство реализации ФЦП и деятельности министерства транспорта.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Парламент Крыма год будет работать в неполном составе. Государственный совет Крыма ближайший год будет работать в неполном составе после избрания двух депутатов в Госдуму.

Опять на выход? Чьи головы полетят в Крыму в ближайшие дни. Информированный источник рассказал об ожидающихся отставках в руководстве ряда крымских городов.

Аксенов может получить возможность стать главой Крыма в третий раз. Депутатам парламента Крыма придется менять Конституцию республики в случае одобрения федеральных инициатив о сроках полномочий и именований руководства субъектов России.

Кто следующий? В Крыму определили главного по деньгам ФЦП. Предыдущий куратор программы уже сидит в СИЗО.

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