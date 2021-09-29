Власть
Аксенов уволил министра транспорта Исакова
Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ об увольнении Евгения Исакова с поста министра транспорта республики.
Документ опубликован на портале правительства.
«Принять отставку Исакова Евгения Александровича по собственному желанию и освободить его от государственной должности Республики Крым – министра транспорта Республики Крым согласно поданному заявлению», – говорится в документе.
25 сентября Аксенов сообщил, что принял отставку Исакова. Пост министра он занимал с 20 октября 2020 года.
Ранее в Крыму в отставку ушли вице-премьер правительства республики Евгений Кабанов и министр строительства и архитектуры Михаил Храмов. Сейчас они оба арестованы по обвинению в мошенничестве.
Премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк после этих увольнений взял на себя кураторство реализации ФЦП и деятельности министерства транспорта.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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