Адвокаты обжаловали в Верховном суде Крыма меру пресечения Кабанову и Храмову

Верховный суд Крыма рассмотрит апелляционные жалобы адвокатов бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова и экс-главы министерства строительства республики Михаила Храмова на избранную им ранее меру пресечения.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«В Верховный Суд Республики Крым поступили материалы дела касательно избрания меры пресечения в виде заключения под стражей в отношении Михаила Храмова и Евгения Кабанова для рассмотрения в апелляционном порядке. Соответствующие решения суда обжалованы по апелляционным жалобам защитников, действующих в интересах обвиняемых», – сообщил собеседник агентства.

Кабанов и Храмов обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере. 22 сентября они задержаны сотрудниками ФСБ. 23 сентября решением Киевского районного суда Симферополя Кабанов и Храмов заключены под стражу на один месяц и 30 суток – до 22 ноября.

Евгений Кабанов был назначен на должность вице-премьера в крымском правительстве 27 ноября 2018 года. На этом посту он курировал сферы строительства и транспорта, а также реализацию ФЦП. 23 сентября 2021 года депутаты государственного совета Крыма по представлению главы республики согласовали отставку Кабанова. В этот же день был опубликован указ Сергея Аксенова об освобождении Кабанова от должности.

Михаил Храмов был назначен министром строительства и архитектуры Крыма в конце 2018 года. В Крым он приехал из Севастополя, где работал в правительстве города на разных должностях. 22 сентября 2021 года глава Крыма подписал указ об отставке Храмова.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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