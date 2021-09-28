Происшествия
Житель Севастополя украл входную дверь у соседа
Севастополец украл у соседа дверь и сдал ее в пункт приема металлолома.
Об этом казусе сообщает пресс-служба МВД по Севастополю.
Днем 29-летний местный житель заменил входную дверь в квартиру на новую, а старую оставил на лестничной площадке, чтобы вечером отвезти ее на дачу. Однако его опередил 50-летний сосед. Когда он возвращался домой, то увидел металлическую дверь и решил воспользоваться ситуацией, сдав ее на металлолом.
Злоумышленник недолго почивал на лаврах. Его быстро задержали сотрудники уголовного розыска. Мужчина дал признательные показания и рассказал, что на преступление его толкнуло желание выпить и отсутствие денег на покупку спиртного.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.
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