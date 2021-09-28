Задержанному участнику массовой драки в Евпатории избрали меру пресечения

Против 31-летнего ранее задержанного участника драки в Евпатории возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 112 и ч. 2 ст. 213 УК РФ.

По решению суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

В МВД напомнили, что 21 сентября в Евпатории произошел конфликт, в результате которого 40-летнему евпаторийцу были причинены телесные повреждения. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий при попытке скрыться от органов правопорядка, был задержан 31-летний приезжий, который непосредственно участвовал в драке и наносил удары потерпевшему.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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