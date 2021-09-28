Странности
«Я вас обнимаю…» В Крыму объявился вежливый разбойник
фото © Новый день
В Керчи на пенсионерку напал вежливый грабитель.
Инцидент произошел на улице Горького, когда 67-летняя женщина возвращалась домой.
В Крыму на пенсионерку напал вежливый грабитель-студент КФУ. Он заключил ее в объятия, попросил всего пару тысяч и извинился за все.
На пороге дома ее окликнул приятный молодой человек. Керчанка остановилась. Парень заключил пожилую даму в объятия и ласково сообщил: у него нож, и чтобы избежать знакомства с холодным оружием, нужно – всего ничего – выдать хозяину клинка 2 – 3 тысячи рублей.
«Женщина отдала деньги и попросила ее отпустить, на что грабитель ответил: «Я вас не держу, я вас обнимаю». Напоследок он извинился и был таков», – сообщает telegram-канал Mash на волне.
Керчанка написала заявление в полицию. Вежливого разбойника задержали. Преступником оказался студент первого курса КФУ. Он приехал в Керчь на выходные и оказался на мели. Теперь ему грозит до 10 лет за разбой.
В тексте использованы материалы: Новый день
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