Власти Севастополя не планируют возвращать ночной транспорт

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В Севастополе 14 сентября были отменены ограничения на работу заведений общественного питания. Теперь кафе, клубы и рестораны работают в штатном режиме, до поздней ночи. Это существенно повысило спрос жителей Севастополя на перевозки в ночное время.

Летом департамент транспорта обосновывал нежелание возвращать ночной тариф именно этими ограничениями. Повлияет ли их отмена на ситуацию с ночным транспортом, СМИ узнали у директора дептранса Павла Иено.

«Продление транспорта пока не планируем. Решение обсуждается, но может оказаться так, что цена будет сопоставима со стоимостью такси, свыше 50 рублей с человека. Сейчас я не вижу проблемы вызвать такси, если засиделся в кафе. На четверых выходит примерно та же стоимость. За двести – триста рублей можно доехать в любую точку города. А работников обычно развозит работодатель», – говорит Павел Иено.

Сами же работники с такой точкой зрения не согласны. Ночной общественный транспорт – единственная возможность не отдавать половину честно заработанных на такси. А такой возможности больше нет.

«Ночной транспорт необходим. Я работаю до 23 часов и вижу, что в это время и позднее на остановках стоят толпы людей, ожидающих транспорт. А его часто нет. Ориентировочно после половины первого на остановку можно вовсе не идти», – комментирует ситуацию Юлия, работница одного из заведений в центре города.

И все же, по всем признакам, ни продления существующих маршрутов, ни запуска ночных перевозок Севастополю ждать не приходится. Теперь прогулки по ночному городу – прерогатива тех, кому не жалко платить за такси. На вопрос о том, что может сподвигнуть власти к принятию решения, Павел Иено отвечает:

«Экономика. Это должно быть выгодно и перевозчику, и, однозначно, должно быть удобно жителям и гостям города. Когда две эти составляющие будут сбалансированы, тогда будет принято решение»

В свою очередь, председатель Ассоциации перевозчиков Севастополя Виктор Рыков подтвердил, что никакого возвращения пока не планируется. Более того, это вряд ли вообще возможно в текущих реалиях и никакой коронавирус не влияет. Все подчинено букве 220 федерального закона.

«Он предусматривает два вида перевозок, и если раньше ночью возили по нерегулируемому тарифу, то сейчас власти на это не пойдут. А регулируемый тариф предусматривает, что за каждый рейс они вынуждены платить деньги, что не имеет смысла в ночное время, из-за низкой активности населения», – объясняет ситуацию Виктор Рыков.

В тексте использованы материалы: Форпост

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