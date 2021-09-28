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Власти насчитали в Крыму уже 8 млн туристов
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Сергей Аксенов поздравил крымчан со Всемирным днем туризма и рассказал, что в этом году турпоток уже превысил 8 млн человек.
«С каждым годом растет туристический поток. В этом году, по состоянию на 27 сентября, он уже превысил 8 млн человек. За 2014 – 2020 годы было открыто 44 новых объекта размещения на почти 3 тысячи номеров, а с начала этого года – 6 новых отелей на 240 номеров, проведена модернизация и реконструкция 86 санаторно-курортных и гостиничных комплексов», — написал глава Крыма на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Аксенов заявил, что инвесторы проявляют активный интерес к региону. Об этом свидетельствует то, что за 2015 – 2021 годы подписаны и реализуются 37 инвестиционных соглашений, касающихся развития сферы курортов и туризма, на общую сумму более 50 млрд рублей, что по объему инвестиций составляет более 25% всего объема инвестиций, вкладываемых в экономику республики.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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