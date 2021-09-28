Власти Крыма решили взять под контроль турецкие фрукты и овощи

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В Крыму усилят контроль за поставками сельхозпродукции из Турции, отметил председатель Ассоциации содействия торговле Крыма Сергей Макеев.

Ранее Россельхознадзор обнаружил во фруктах из Турции бурую монилиозную гниль, а в помидорах — вирус коричневой морщинистости.

Кроме того, в 2021 году при ввозе растительной продукции в Россию ведомство обнаружило 79 случаев превышения гигиенических нормативов содержания остаточных количеств пестицидов и агрохимикатов.

Соответствующие меры вероятнее всего будут приниматься на границе России. И несмотря на одиозные заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, это не только политическая мера, но и необходимость, связанная с безопасностью, сказал Сергей Макеев.

«Когда такая гадость попадает вместе с плодоовощной продукцией к нам, то очень сильно в первую очередь страдают крымские аграрии», — подчеркнул наш собеседник.

Напомним, выступая 21 сентября перед Генассамблеей ООН, Эрдоган заявил, что Турция не признает вхождение Крыма в состав России. По мнению экспертов, рано или поздно турки могут перейти от словесных политических демаршей к активным действиям на территории России.

Ранее Новости Крыма сообщали:

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