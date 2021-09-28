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Власти Крыма решили взять под контроль турецкие фрукты и овощи
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В Крыму усилят контроль за поставками сельхозпродукции из Турции, отметил председатель Ассоциации содействия торговле Крыма Сергей Макеев.
Ранее Россельхознадзор обнаружил во фруктах из Турции бурую монилиозную гниль, а в помидорах — вирус коричневой морщинистости.
Кроме того, в 2021 году при ввозе растительной продукции в Россию ведомство обнаружило 79 случаев превышения гигиенических нормативов содержания остаточных количеств пестицидов и агрохимикатов.
Соответствующие меры вероятнее всего будут приниматься на границе России. И несмотря на одиозные заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, это не только политическая мера, но и необходимость, связанная с безопасностью, сказал Сергей Макеев.
«Когда такая гадость попадает вместе с плодоовощной продукцией к нам, то очень сильно в первую очередь страдают крымские аграрии», — подчеркнул наш собеседник.
Напомним, выступая 21 сентября перед Генассамблеей ООН, Эрдоган заявил, что Турция не признает вхождение Крыма в состав России. По мнению экспертов, рано или поздно турки могут перейти от словесных политических демаршей к активным действиям на территории России.
Ранее Новости Крыма сообщали:
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