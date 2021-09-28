В Симферополе перекрыли часть центральной улицы

В Симферополе в связи с ремонтными работами на сетях водовода временно ограничено движение по улице Гоголя.

Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.

«28 сентября в связи с проведением работ по ремонту водопроводных коммуникаций будет временно ограничено движение автотранспорта по улице Гоголя на участке от проспекта Кирова до улицы Крейзера», - говорится в сообщении горадминистрации.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании передвижения по городу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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