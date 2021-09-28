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Коронавирус в Крыму

В Севастополе семь классов в школах ушли на карантин

В Севастополе семь классов в школах ушли на карантин

фото © Форпост

Темп роста выявления острых респираторных заболеваний увеличился на 11 процентов.

В Севастополе за неделю подтвердили 3 420 случаев заболевания ОРВИ. В том числе – у детей, – сообщает «Первый Севастопольский». Отдельные классы в школах закрывают на карантин и переводят на дистанционное обучение. Об этом на аппаратном совещании в правительстве города сообщила начальник территориального отдела Роспотребнадзора по Севастополю Анна Мелюх.

«Показатель заболеваемости 76 на 10 тысяч населения. Случаев гриппа у нас не зарегистрировано. Темп роста заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей увеличился на 11 процентов. И переведены на дистанционное обучение 7 классов в 7 школах по нашему предписанию», – заявила Анна Мелюх.

Случаев гриппа в Севастополе не выявлено, отметили чиновники. Вакцинация от него продолжается: открыты мобильные пункты, а педагогов и воспитателей школ и детских садов прививают выездные бригады.

В тексте использованы материалы: Форпост

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