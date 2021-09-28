Коронавирус в Крыму
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В Севастополе разворачивают дополнительные койки для больных COVID
фото © pixabay.com
Из-за нехватки свободного коечного фонда в стационарах Севастополя депздравом города принято решение развернуть дополнительно пятьдесят коек в пансионате «Изумруд», закрепленном в качестве ковидного госпиталя за одной из городских больниц.
Об этом на аппаратном совещании в правительстве региона сообщила первый заместитель директора департамента здравоохранения Анна Солдатова.
«Сейчас свободного коечного фонда у нас 10%, а мы должны обеспечить 20%, поэтому сейчас разворачиваем дополнительно в «Изумруде» пятьдесят коек. Посмотрели: транспортная доступность скорой медицинской помощи имеется в настоящий момент», – сказала Солдатова.
Она уточнила, что за неделю число заболевших, размещенных в стационарах, выросло на 10%.
По информации депзрава, на сегодняшний день в стационарах Севастополя проходят лечение 816 заболевших.
Из них в реанимации – 73 человека, на кислороде – 256, на аппарате ИВЛ – пятеро, на ЭКМО (аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации для насыщения крови кислородом при тяжелой дыхательной недостаточности – ред. ) – один пациент.
С подтвержденным ковидом госпитализированы тринадцать детей, еще 288 – с ОРВИ и пневмониями.
Всего в стационарах города 285 несовершеннолетних. На амбулаторном лечении с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 1187 севастопольцев. Из них 182 ребенка.
По информации главного санитарного врача Севастополя Анны Мелюх, коэффициент распространения инфекции в городе на сегодняшний день составляет 1,03. Неделю назад он был таким же. При этом коэффициент тестирования вырос: со 179 до 186.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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