Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.4
воздух +15
море +20

Власть

В Севастополе готовятся к запуску уникального электробуса

28 сентября в Севастополе выйдет на маршрут электробус, который по своим характеристикам не имеет аналогов.

Об этом рассказал директор ПАО «Севастопольское автотранспортное предприятие 14369» Василий Цыбулькин.

«Это первый автобус в Российской Федерации такого плана. Он называется «электробус», то есть полностью на аккумуляторных батареях. В Москве есть электробусы, но они другие: отличаются качеством и протяженностью хода», – сказал Цыбулькин.

Ожидается, что севастопольский электробус будет проходить без зарядки 400–450 километров.

Соответствующую зарядную станцию уже приобрели, сказал Цыбулькин. Она располагается в севастопольском АТП 14369 — компании-перевозчике «Севтранстрест». На свой тестовый выезд по маршруту новый вид транспорта выйдет уже завтра, 28 сентября, и если все пройдет успешно, то новый электробус в тот же день начнет работу.

Стоимость проезда в нем будет такой же, как и в других видах общественного транспорта. То есть 20 рублей наличными или 17 рублей – по Единой городской карте Севастополя (ЕГКС).

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Президентскую дорогу в Севастополе закроют на семь месяцев. Временное ограничение движения всех видов транспорта введут с 1 октября на Президентской дороге в Севастополе.

Поезда в Крым из Москвы и Питера будут ходить быстрее. С 12 декабря вводится новый график движения поездов по направлению полуострова Крым и обратно.

Улицу Гурзуфскую в Симферополе перекроют на две недели. В крымской столице в связи с ремонтом сетей водоснабжения перекроют улицу Гурзуфскую на участке от улицы Киевская до улицы Инкубаторная.

В Севастополе на 30 процентов подорожает проезд в общественном транспорте. С 1 октября в городе уравняют тариф на проезд во всех видах общественного транспорта.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

За 27 сентября на территории Крыма зарегистрирован 361 случай коронавирусной инфекции.

Общество
Какой сегодня праздник 28 сентября

Какой сегодня праздник 28 сентября фото

Сегодня, 28 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе семь классов в школах ушли на карантин

В Севастополе семь классов в школах ушли на карантин

Темп роста выявления острых респираторных заболеваний увеличился на 11 процентов.

Главное за вчера

Запашный рассказал кто виноват в откушенном пальце в парке «Тайган»

Причиной происшествия с участием годовалого ребенка в парке львов «Тайган» стало грубейшее несоблюдение техники безопасности со стороны матери пострадавшего, заявил известный российский дрессировщик Эдгард Запашный.

17 часов назад

Власть
Аксенов может получить возможность стать главой Крыма в третий раз

Аксенов может получить возможность стать главой Крыма в третий раз

Депутатам парламента Крыма придется менять Конституцию республики в случае одобрения федеральных инициатив о сроках полномочий и именований руководства субъектов России.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации