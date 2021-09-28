В Севастополе готовятся к запуску уникального электробуса

28 сентября в Севастополе выйдет на маршрут электробус, который по своим характеристикам не имеет аналогов.

Об этом рассказал директор ПАО «Севастопольское автотранспортное предприятие 14369» Василий Цыбулькин.

«Это первый автобус в Российской Федерации такого плана. Он называется «электробус», то есть полностью на аккумуляторных батареях. В Москве есть электробусы, но они другие: отличаются качеством и протяженностью хода», – сказал Цыбулькин.

Ожидается, что севастопольский электробус будет проходить без зарядки 400–450 километров.

Соответствующую зарядную станцию уже приобрели, сказал Цыбулькин. Она располагается в севастопольском АТП 14369 — компании-перевозчике «Севтранстрест». На свой тестовый выезд по маршруту новый вид транспорта выйдет уже завтра, 28 сентября, и если все пройдет успешно, то новый электробус в тот же день начнет работу.

Стоимость проезда в нем будет такой же, как и в других видах общественного транспорта. То есть 20 рублей наличными или 17 рублей – по Единой городской карте Севастополя (ЕГКС).

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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