В Севастополе бизнесмены заваливают мусором целый район

В Севастополе возле Борисовского рынка образовалась огромная гора бытового мусора. Обратить внимание на разрастающуюся проблему власти города попросила местная жительница Диана Ильина.

Женщина опубликовала в соцсети «ВКонтакте» фотографии мусорного беспредела в Гагаринском районе. Судя по ним, мешки с отходами скоро дорастут до второго этажа.

В комментариях под постом горожане отметили, что раньше на этом месте стояла «лодка» для отходов, но потом ее убрали, а люди «по старой памяти» привозят и бросают в этом месте мусор.

Как выяснилось, по старой памяти таким нецивилизованным способом складировать мусор продолжают предприниматели, работающие в близлежащих торговых точках. По словам директора департамента горхоза Евгения Горлова, предприниматели должны были сами обустроить себе контейнерную площадку, но вместо этого предпочли бросать мусор прямо на землю.

О свалке на улице Борисова, 5, знают и в муниципальных органах власти. Там даже неоднократно ловили предпринимателей буквально за руку, в которой те несли очередной мусорный пакет на свалку, признался начальник отдела благоустройства Гагаринского муниципалитета Владимир Логвинов. Правда, подчеркнул он, это были не торговцы с Борисовского рынка, а предприниматели из магазинов, в том числе и сетевых, расположенных рядом в двухэтажном торговом центре.

«На 90% это мусор предпринимателей, находящихся в окрýге. Больше всего — из торгового центра на Борисова,5. Там свой контейнер есть только у „ПУДа», с ним работа налажена. Но, кроме ПУДа, там еще два десятка других предпринимателей. С рынка Борисовского, я предполагаю, что тоже носят, но за руку не ловил», — отметил он.

По словам Логвинова, ситуация с торговым центром сложилась следующая: здание было построено еще при Украине одной из местных компаний, потом все помещения были проданы, а компания ушла с рынка. Земельный участок так и остался в аренде у компании, сроки ее действия еще не закончились.

Вот на этом земельном участке и стоял некогда большой мусорный контейнер. Однако, по словам Владимира Логвинова, «лодка» была установлена там в нарушение санитарных норм, без соблюдения необходимого расстояния от жилых домов. В итоге контейнер убрали, а с предпринимателями, у которых были договоры на вывоз мусора, заключили допсоглашения, указав новую точку сбора мусора — проспект Героев Сталинграда, 60, пояснил Логвинов со ссылкой на регионального оператора по обращению с ТКО.

«Я не видел этих соглашений, но БГС утверждает, что они были заключены, точку сбора изменили. Однако, естественно, туда никто не носит — кто же пойдет за 500 метров выбрасывать мусор. Они выбрасывают там, где раньше стояла „лодка». Это человеческий фактор», — подчеркнул Владимир Логвинов.

В итоге ситуация патовая: собственную контейнерную площадку предприниматели не организуют — для них это дополнительная обуза и расходы, из-за нестыковки в договоре на вывоз мусора оператор свалку не вывозит, а живущие поблизости горожане вынуждены ежедневно наблюдать, как с каждым днем под их окнами гора бытовых отходов становится все больше.

В тексте использованы материалы: Форпост

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