В Крыму пообещали благоустроить почти 70 общественных территорий

В Крыму в этом году планируется завершить благоустройство 68 общественных территорий.

Об этом сообщила начальник главного управления по реализации национальных проектов Аппарата Совета Министров Республики Крым Наталья Писарева.

«Всего в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» за счет федерального бюджета будет благоустроено 22 территории. Включая финансирование по соглашению с правительством Москвы, — 68 общественных территорий на этот год», — уточнила Наталья Писарева.

Она добавила, что благоустройство большинства территорий уже завершено. На 100% работы выполнены в Феодосии, Армянске, Красноперекопске, Бахчисарае и Саках.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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