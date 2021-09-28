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Происшествия

В Крыму поймали мужчину, отрезавшему голову своей сожительнице

Правоохранители задержали в Кировском районе Крыма подозреваемого в убийстве женщины.

Об этом сообщили в главном следственном управлении СК по Крыму и Севастополю.

«Установлено, что в январе 2021 года подозреваемый совершил убийство своей сожительницы. С целью сокрытия следов преступления он избавился от тела потерпевшей, поместив ее в колодезную яму в одном из сел Кировского района, затем вернулся на место преступления и расчленил тело», – говорится в сообщении.

В СК уточнили, что 26 сентября по факту обнаружения тела женщины было возбуждено уголовное дело части 1 статьи 105 УК РФ – убийство. Следователи совместно с полицейскими в кратчайшие сроки установили и задержали подозреваемого.

Им оказался сожитель потерпевшей. Следствие вышло в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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