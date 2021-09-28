Происшествия
В Крыму осудили женщину за нанесение ранения сожителю
Нижнегорский районный суд в Крыму вынес приговор по уголовному делу в отношении 41-летней местной жительницы.
Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).
«В ходе судебного разбирательства установлено, что 8 января 2021 года женщина со своим сожителем распивала спиртные напитки, между ними произошел конфликт, в ходе которого она нанесла ему один удар ножом в область живота, причинив колото-резанное ранение брюшной полости», – сообщает прокуратура Крыма.
Подсудимая вину в совершенном преступлении признала в полном объеме, указанное также подтверждается собранными по уголовному делу доказательствами.
С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил подсудимую к 3 годам лишения свободы с отбытием наказания в исправительной колонии общего режима.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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