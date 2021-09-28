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Власть

В Крыму новая громкая отставка

14:43 вторник, 28 сентября 2021

В Крыму новая отставка: Алексей Титов покинул пост генерального директора государственного казенного учреждения «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым» (ГКУ «Инвестстрой»).

Об этом сообщил замминистра строительства и архитектуры Крыма Антон Запоточный.

ГКУ «Инвестстрой» с марта 2018 года выступает в роли технического заказчика на строящихся объектах Федеральной целевой программы социально-экономического развития РК, в том числе и на строительстве в 2020 году водовода от Ивановского водозабора до Межгорного гидроузла для обеспечения Симферополя.

Напомним, правоохранительные органы пришли к выводу, что стоимость этого объекта была необоснованно завышена, и ущерб бюджету составил 57,5 млн рублей. В связи с этим задержаны и помещены под стражу бывшие вице-премьер Крыма Евгений Кабанов и министр строительства РК Михаил Храмов.

Титов руководил ГКУ с декабря 2019 года.

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