Власть
В Крыму новая громкая отставка
В Крыму новая отставка: Алексей Титов покинул пост генерального директора государственного казенного учреждения «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым» (ГКУ «Инвестстрой»).
Об этом сообщил замминистра строительства и архитектуры Крыма Антон Запоточный.
ГКУ «Инвестстрой» с марта 2018 года выступает в роли технического заказчика на строящихся объектах Федеральной целевой программы социально-экономического развития РК, в том числе и на строительстве в 2020 году водовода от Ивановского водозабора до Межгорного гидроузла для обеспечения Симферополя.
Напомним, правоохранительные органы пришли к выводу, что стоимость этого объекта была необоснованно завышена, и ущерб бюджету составил 57,5 млн рублей. В связи с этим задержаны и помещены под стражу бывшие вице-премьер Крыма Евгений Кабанов и министр строительства РК Михаил Храмов.
Титов руководил ГКУ с декабря 2019 года.
В тексте использованы материалы: Форпост
В тексте использованы материалы: Новый день
Ранее Новости Крыма сообщали:
Опять на выход? Чьи головы полетят в Крыму в ближайшие дни. Информированный источник рассказал об ожидающихся отставках в руководстве ряда крымских городов.
Аксенов может получить возможность стать главой Крыма в третий раз. Депутатам парламента Крыма придется менять Конституцию республики в случае одобрения федеральных инициатив о сроках полномочий и именований руководства субъектов России.
Кто следующий? В Крыму определили главного по деньгам ФЦП. Предыдущий куратор программы уже сидит в СИЗО.
Путину предложили ссылать недовольных в Сибирь. Президент России Владимир Путин провел видеоконференцию с лидерами партий, прошедшими в Госдуму.
Александр Усик намерен поехать в Крым с чемпионскими поясами
Украинский боксер, крымчанин Александр Усик, одержавший победу над британцем Энтони Джошуа в супертяжелом весе, намерен поехать в Крым после того, когда получит свои чемпионские пояса.
Крымчанки ANNA MARIA представили музыкальный клип с боксером Усиком видео
Дуэт крымчанок ANNA MARIA представили клип на песню Light Up, главным героем которого стал украинский боксер из Симферополя Александр Усик, одержавший победу над британцем Энтони Джошуа в супертяжелом весе.
Лоза предложил пригласить Усика в РФ и открыть школу бокса в Симферополе
Известный российский певец Юрий Лоза предложил пригласить украинского боксера Александра Усика строить карьеру в России, а заодно и открыть академию имени себя в Симферополе, где спортсмен родился.
Запашный рассказал кто виноват в откушенном пальце в парке «Тайган»
Причиной происшествия с участием годовалого ребенка в парке львов «Тайган» стало грубейшее несоблюдение техники безопасности со стороны матери пострадавшего, заявил известный российский дрессировщик Эдгард Запашный.
21 час назад
В Севастополе семь классов в школах ушли на карантин
Темп роста выявления острых респираторных заболеваний увеличился на 11 процентов.