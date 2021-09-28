Власть
Украина арестовала 12 российских самолетов
В Украине суд арестовал 12 самолетов за полеты в Крым, а также на 4 судна, которые заходили в порты полуострова.
Об этом сообщается на сайте прокуратуры Автономной республики Крым.
«Установлено, что российской авиакомпанией незаконно использовались 12 пассажирских самолетов марок «Boeing» та «Embraer» для неправомерного перемещений людей через государственную границу Украины», — отмечается на сайте «ведомства».
Здесь также обнаружили, что регулярные полеты в Крым совершают не менее 37 российских авиакомпаний.
Всего с 2014 года арест наложен на 236 самолетов и 55 морских судов.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крымчанин заплатит круглую сумму байкеру за страшное ДТП. В России потерпевший в ДТП может требовать с виновника компенсацию на восстановление не только транспортного средства, но и потерянного здоровья. К такой практике крымчане прибегают довольно часто.
Суд в Севастополе обязал внести в кадастр охранную зону «Казачья бухта». В Севастополе не определены границы двух памятников природы: «Ушакова балка» и «Прибрежный аквальный комплекс у Херсонеса Таврического».
В Ялте пьяный водитель пытался откупиться от сотрудников ГИБДД. На автодороге «Ялта-Севастополь» в районе поселка Симеиз сотрудники ДПС остановили автомобиль под управлением 21-летнего местного жителя.
Ялтинца задержали за ложное сообщение о минировании стройки. 44-летний житель Ялты позвонил в полицию и сообщил об угрозе акта терроризма на одном из строительных объектов в пригороде.
Александр Усик намерен поехать в Крым с чемпионскими поясами
Украинский боксер, крымчанин Александр Усик, одержавший победу над британцем Энтони Джошуа в супертяжелом весе, намерен поехать в Крым после того, когда получит свои чемпионские пояса.
Крымчанки ANNA MARIA представили музыкальный клип с боксером Усиком видео
Дуэт крымчанок ANNA MARIA представили клип на песню Light Up, главным героем которого стал украинский боксер из Симферополя Александр Усик, одержавший победу над британцем Энтони Джошуа в супертяжелом весе.
Лоза предложил пригласить Усика в РФ и открыть школу бокса в Симферополе
Известный российский певец Юрий Лоза предложил пригласить украинского боксера Александра Усика строить карьеру в России, а заодно и открыть академию имени себя в Симферополе, где спортсмен родился.
Запашный рассказал кто виноват в откушенном пальце в парке «Тайган»
Причиной происшествия с участием годовалого ребенка в парке львов «Тайган» стало грубейшее несоблюдение техники безопасности со стороны матери пострадавшего, заявил известный российский дрессировщик Эдгард Запашный.
21 час назад
В Севастополе семь классов в школах ушли на карантин
Темп роста выявления острых респираторных заболеваний увеличился на 11 процентов.