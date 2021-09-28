Украина арестовала 12 российских самолетов

В Украине суд арестовал 12 самолетов за полеты в Крым, а также на 4 судна, которые заходили в порты полуострова.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Автономной республики Крым.

«Установлено, что российской авиакомпанией незаконно использовались 12 пассажирских самолетов марок «Boeing» та «Embraer» для неправомерного перемещений людей через государственную границу Украины», — отмечается на сайте «ведомства».

Здесь также обнаружили, что регулярные полеты в Крым совершают не менее 37 российских авиакомпаний.

Всего с 2014 года арест наложен на 236 самолетов и 55 морских судов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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