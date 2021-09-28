Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Резкий рост: сводка о новых заражениях в Крыму ● Какая группа крови защитит от COVID-19 ● Штамм «дельта» угрожает небольшим крымским городам ● В Севастополе резко возросло количество заражений коронавирусом ● В Крыму растет заболеваемость коронавирусов: 338 случаев за сутки
Сводка о новых заражениях в Крыму
фото © Новости Крыма
За 27 сентября на территории Крыма зарегистрирован 361 случай коронавирусной инфекции.
Об этом глава республики Сергей Аксенов написал на своей странице «ВКонтакте».
«За текущие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 361 случай новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших, 307- выявлены при обращении за медицинской помощью, 54 – выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — сообщил Сергей Аксенов.
Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 78492 случая новой коронавирусной инфекции, 493 из которых завозные из-за границы, 128 случаев – завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 77002 случай при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 869 при лабораторном скрининге здоровых лиц.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1776 лиц.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Резкий рост: сводка о новых заражениях в Крыму. За 27 сентября на территории Крыма зарегистрировано 352 случая коронавирусной инфекции.
Какая группа крови защитит от COVID-19. Обладатели первой группы крови генетически защищены от новой коронавирусной инфекции.
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В Севастополе резко возросло количество заражений коронавирусом. За минувшие сутки в Севастополе выявлено 145 случаев заражения коронавирусом, о чем сообщается на сайте правительства города.
Сводка о новых заражениях в Крыму
За 27 сентября на территории Крыма зарегистрирован 361 случай коронавирусной инфекции.
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