Сводка о новых заражениях в Крыму

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За 27 сентября на территории Крыма зарегистрирован 361 случай коронавирусной инфекции.

Об этом глава республики Сергей Аксенов написал на своей странице «ВКонтакте».

«За текущие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 361 случай новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших, 307- выявлены при обращении за медицинской помощью, 54 – выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — сообщил Сергей Аксенов.

Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 78492 случая новой коронавирусной инфекции, 493 из которых завозные из-за границы, 128 случаев – завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 77002 случай при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 869 при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1776 лиц.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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