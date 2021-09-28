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Сроки строительства электросетевых объектов в Крыму в рамках ФЦП под угрозой срыва
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Счетная палата допускает срыв сроков строительства электросетевых объектов в Крыму, которые планировалось возвести в рамках реализации «Федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя» (ФЦП).
Такие выводы опубликованы в отчете по итогам проверки бюджетной отчетности министерства энергетики России.
«В соответствии с ФЦП Крым реализация мероприятия «Иные мероприятия по строительству электросетевых объектов на территории Крымского полуострова» и его финансирование за счет средств федерального бюджета запланированы до 2023 года. Учитывая масштаб мероприятия и фактическую стадию выполнения работ, имеются риски нарушения установленного ФЦП Крым срока его реализации», – сказано в документе.
При этом в отчете отмечается, что на строительство электросетевых объектов в рамках ФЦП из федерального бюджета выделено 21 млрд 502 млн рублей, в том числе 251,9 млн рублей – в 2018 году, 629,2 млн рублей – в 2019 году, 2,4 млрд рублей – в 2020 году, 12,1 млрд рублей – в 2021 году, 5,5 млрд рублей – в 2022 году и 1,1 млрд рублей – в 2023 году.
В ведомстве также отметили, что конкурс на выполнение строительно-монтажных работ и строительный контроль на момент проведения проверки не завершены.
Напомним, что 20 мая тогдашний министр топлива и энергетики Крыма Евгений Рукавишников сообщил, что к 2030 году нехватка электроэнергии на полуострове может достигнуть 350 МВт.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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