Происшествия
Сотрудники аэропорта Симферополя рискуют жизнями по пути на работу
Людям приходится перебегать оживленную трассу и перелезать через ограждение.
Жители села Укромное Симферопольского района, работающие в аэропорту, вынуждены ежедневно рисковать жизнями, перебегая трассу с интенсивным движением, так как там не обустроены пешеходные переходы. Об этом местные жители написали в соцсетях.
Автор поста отмечает, что Укромное – место проживания большинства представителей обслуживающего персонала воздушной гавани. При этом на выезде из села нет пешеходного перехода, поэтому люди нарушают ПДД и переходят оживленную Евпаторийскую трассу в неположенном месте, перелезая через барьерное ограждение.
Ближайшая «зебра» находится в километре от этого места, но далеко не все имеют возможность делать такой крюк.
«Неделю назад мы помогали женщине с коляской и двумя маленькими детьми перейти в этом месте дорогу и да, она перелезала через этот забор! Вы думаете, она один раз там прошла? Ближайший переход находится в километре от этого места, думаете она и сотни других людей ежедневно туда пойдут?», - недоумевает автор поста.
Он рассказал, что в этом месте на трассу выходит главная улица села, поэтому многие жители ходят именно здесь. По этой же причине раньше тут был пешеходный переход и остановка общественного транспорта, которые позже ликвидировали.
Опасаясь за свои жизни и здоровье, жителя не раз обращались к руководству села и в Минтранс республики, но никаких результатов они не дали. При этом, отмечает симферополец, на каждое обращение чиновники отвечают по два месяца, нарушая положенные сроки.
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