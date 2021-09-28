Следком возбудил дело по факту травмирования ребенка в парке «Тайган»

Следователи возбудили уголовное дело после травмирования годовалого ребенка в парке львов «Тайган» в Белогорском районе Крыма.

Как сообщили в главном следуправлении СК по Крыму и Севастополю, дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

«Установлено, что 26 сентября 2021 года малолетний ребенок, находящийся на территории парка львов «Тайган», в результате укуса хищного животного получил повреждение, повлекшее ампутацию пальца руки, – говорится в сообщении. – В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств и причин, способствовавших совершению преступления».

Руководитель ГУ СКР по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев поручил исследовать обстоятельства травмирования малолетнего ребенка. «В рамках предварительного следствия будет дана оценка как действиям персонала по предоставлению услуги и фактам последующего оказания медицинской помощи, так и в части обеспечения мер безопасности и соблюдения прав ребенка лицами, на которых в силу закона возложена обязанность по его воспитанию», – уточнили в СК.

О травмировании годовалого ребенка в парке львов «Тайган» стало известно накануне. 22-летняя мама ребенка поднесла его вплотную к клетке с хищными животными, перенеся его через защитное ограждение. По данному факту СК и прокуратура начали проверку.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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