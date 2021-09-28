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Власть

Следком возбудил дело по факту травмирования ребенка в парке «Тайган»

14:37 вторник, 28 сентября 2021

Следователи возбудили уголовное дело после травмирования годовалого ребенка в парке львов «Тайган» в Белогорском районе Крыма.

Как сообщили в главном следуправлении СК по Крыму и Севастополю, дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

«Установлено, что 26 сентября 2021 года малолетний ребенок, находящийся на территории парка львов «Тайган», в результате укуса хищного животного получил повреждение, повлекшее ампутацию пальца руки, – говорится в сообщении. – В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств и причин, способствовавших совершению преступления».

Руководитель ГУ СКР по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев поручил исследовать обстоятельства травмирования малолетнего ребенка. «В рамках предварительного следствия будет дана оценка как действиям персонала по предоставлению услуги и фактам последующего оказания медицинской помощи, так и в части обеспечения мер безопасности и соблюдения прав ребенка лицами, на которых в силу закона возложена обязанность по его воспитанию», – уточнили в СК.

О травмировании годовалого ребенка в парке львов «Тайган» стало известно накануне. 22-летняя мама ребенка поднесла его вплотную к клетке с хищными животными, перенеся его через защитное ограждение. По данному факту СК и прокуратура начали проверку.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Стали известны подробности инцидента с тигром и годовалым ребенком в «Тайгане». Прокурор Крыма Олег Кашмилов поручил организовать проверку исполнения законодательства об охране жизни и здоровья граждан в парке львов «Тайган».

В «Тайгане» тигр откусил палец ребенку. Тигр откусил большой палец левой руки годовалому ребенку в парке «Тайган».

В «Тайган» переедут животные - «пенсионеры» из Росгосцирка. Животные, которые в силу возраста уже не смогут выступать в российских государственных цирках, будут отправляться «на пенсию» в парк львов «Тайган» в Белогорском районе Крыма, сообщается на сайте Росгосцирка.

Слоних, подравшихся в казанском цирке, отправили на пенсию в Крым. Две слонихи, устроившие потасовку в Казанском цирке во время представления прибыли сегодня в Крым. Они поселятся в сафари парке «Тайган» и проведут здесь слоновью пенсию.

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