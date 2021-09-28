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Симферопольца задержали по подозрению в совершении серии краж

В Симферополе задержали 52-летнего местного жителя по подозрению в совершении серии краж.

Об этом сообщила пресс-служба МВД Крыма.

«У 35-летней женщины со двора ее домовладения тайно похитили велосипед стоимостью 10 тысяч рублей. В то время как 44-летний мужчина сообщил о том, что с его банковской карты похитили денежные средства в размере 10 тысяч рублей… Мужчина пояснил сотрудникам полиции, как и когда совершил кражи. Велосипед он похитил, воспользовавшись незапертой калиткой и отсутствием хозяев дома. Банковской картой злоумышленник завладел при других обстоятельствах: во время совместного распития спиртных напитков потерпевший сам сообщил подозреваемому пин-код. Используя удобный случай, подозреваемый похитил банковскую карту и снял с нее денежные средства», – сказано в сообщении.

По отношению к мужчине возбудили уголовные дела по подозрению в совершении краж (ч. 1 ст. 158 УК России и ч. 3 ст. 158 УК России). Санкции данных статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух и шести лет

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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