Россия проводит в Крыму масштабные учения с танками и артиллерией

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Министерство обороны России объявило о проведении на полигоне Опук в Крыму масштабных учений десантно-штурмового и артиллерийского полков Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ с участием около двух тысяч военнослужащих и более 100 единиц боевой и специальной техники.

Как сообщили в пресс-службе российского военного ведомства, подразделения отработают ведение обороны, в ходе которой выполнят упражнения боевых стрельб огнем из штатного вооружения боевой техники совместно с зенитно-ракетными, противотанковыми, огнеметными, артиллерийскими и снайперскими подразделениями.

«Учения начнутся с марш-броска подразделений к месту выполнения задач. Для этого используют боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка», поступившие летом этого года в соединение. Десантники проведут тренировку организации маневренной обороны днем и ночью. А в заключительном этапе учения запланированы наступательные действия, наносящие урон условному противнику огнем из танков Т-72Б3, 120-мм самоходно-артиллерийских орудий 2С9 «Нона-С» и 122-мм гаубиц Д-30», – говорится в сообщении.

По данным Минобороны России, во время учений в Крыму российские военные задействуют различные виды вооружения, в том числе автоматы АК-12, пулеметы «Печенег», гранатометы РПГ-7Д, 12,7-мм крупнокалиберный пулемет «Корд», реактивный пехотный огнемет РПО-А «Шмель», автоматический 30-мм гранатомет АГС-30, снайперское вооружение.

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