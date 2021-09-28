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Власть

Россия перебросила с Кубани в Крым подразделения ВДВ

18:49 вторник, 28 сентября 2021
Россия перебросила с Кубани в Крым подразделения ВДВ

фото © RT

Подразделения десантных войск перебросили в Крым из Краснодарского края в рамках тактических учений, сообщает во вторник «Интерфакс» со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«Подразделения ВДВ переброшены в Крым и приступили к планированиюбоевых действий в рамках тактического учения», – сказано в сообщении ведомства.

Накануне сообщалось о проведении на крымском полигоне Опук масштабных учений десантно-штурмового и артиллерийского полков Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ с участием около двух тысяч военнослужащих и более 100 единиц боевой и специальной техники.

В Минобороны России также сообщали, что российский военный флот завершил учения в Черном море, которые проходили на фоне учений Rapid Trident-2021 в Украине с участием США, которые стартовали 20 сентября и продлятся до 1 октября.

Ранее заместитель постоянного представителя миссии Украины при ООН Юрий Витренко на заседании формулы Аррии заявил о сохраняющейся угрозе «военной атаки» со стороны России из-за концентрации ее войск вблизи восточной границы с Украиной и в Крыму.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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