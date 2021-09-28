Спорт
Реванш британца Джошуа с украинским боксером из Крыма Усиком состоится в феврале-марте
Промоутер украинского боксера, крымчанина Александра Усика Александр Красюк анонсировал бой-реванш с британцем Энтони Джошуа на март-февраль 2022 года.
Также Красюк рассчитывает, что этот поединок состоится в Киеве, на стадионе «Олимпийский»
«Реванш был прописан в контракте, он уже активирован стороной Джошуа. У нас есть ограничения по времени, когда должен состояться реванш. Те даты, которые Энди Херн объявил на пресс-конференции после боя – это февраль март. Это действительно так, в рамках этого периода должен состояться реванш – зима, «Олимпийский», – сказал Красюк на пресс-конференции.
Напомним, что Александр Усик стал чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO, одержав победу над британским боксером Энтони Джошуа на прошлой неделе в Лондоне. Опция реванша была прописана в контракте между боксерами.
В ночь на понедельник, 27 сентября, Александр Усик вернулся в Киев.
В ноябре прошлого года Александр Усик победил британца Дерека Чисору и получил первый титул в супертяжелом весе (от 90,7 кг). Украинец завладел поясом WBO Inter-Continental.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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