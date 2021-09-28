Прогноз погоды в Крыму на вторник 28 сентября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 28 сентября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (северо-восточный местами до 17 м/с.), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (северо-восточный местами до 17 м/с), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (северо-восточный ветер местами до 17 м/с.), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 6 до 17, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер северо-восточный 10 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 82 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 13 до 18, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер восточный 9 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 75 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 17, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер северный 14 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 75 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 11 до 17, ночью около 11 градусов. Ветер С 16 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 79 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 14 до 16, ночью около 14 градусов. Ветер С 18 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 77 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 18, ночью от 10 до 11 градусов. Ветер северный 16 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 83 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 17, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер северный 11 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 91 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 17, ночью от 9 до 11 градусов. Ветер северный 15 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 85 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 8 до 13, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер северо-восточный 8 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 84 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 7 до 14, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер С 6 км/час, возможны порывы до 9 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 77 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 18 до 21 градусов тепла. По городам: в Алуште - 20, в Евпатории - 20, на мысе Казантип в Азовском море - 20, в Керчи - 19, в Николаевке - 20, в Севастополе - 20, в Судаке - 21, на Тарханкуте - 19, в Феодосии - 20, в Ялте - 19 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 21, в Египте - 27, на Кипре - 26, в Одессе - 19, в Сочи - 22, в Турции - 27, в Хорватии - 23 градусов выше нуля.

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