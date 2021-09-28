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Власть

Парламент Крыма год будет работать в неполном составе

13:19 вторник, 28 сентября 2021
Парламент Крыма год будет работать в неполном составе

фото © Новости Крыма

Государственный совет Крыма ближайший год будет работать в неполном составе после избрания двух депутатов в Госдуму.

Об этом сообщил первый вице-спикер парламента республики Ефим Фикс.

«Места избранных в Госдуму депутатов Алексея Черняка и Леонида Бабашова будут вакантны до довыборов в Госсовет в сентябре, – сказал Фикс. – До этого времени будет 73 депутата».

Депутатские полномочия Черняка и Бабашова прекратили 23 сентября.

Черняк избран в Госсовет Крыма по Джанкойскому одномандатному округу от «Единой России» в 2019 году. Возглавлял комитет парламента по туризму, курортам и спорту. Бабашов попал в парламент республики по Красногвардейскому одномандатному округу, также от «Единой России» в 2019 году. Работал в должности председателя комитета Госсовета по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу.

По словам Фикса, за этими регионами закрепят действующих депутатов, которые будут вести работу с избирателями этих округов.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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