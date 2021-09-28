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Найденные на строительстве «Тавриды» сокровища можно увидеть в Херсонесе
В Государственном музее-заповеднике «Херсонес Таврический» открылась выставка редчайших экспонатов, которые были обнаружены археологами при строительстве федеральной трассы «Таврида» в Крыму.
Посетители смогут увидеть предметы быта, оружие и украшения, датированные первым тысячелетием и более ранними периодами, сообщили в пресс-службе Института археологии РАН.
«Идея выставки – показать роль Херсонеса как проводника римской и византийской культуры в Крыму, как города, распространявшего достижения античной цивилизации среди автохтонного, «варварского» населения Крыма», - сообщил вице-президент РАН, директор Института археологии РАН Николай Макаров.
Современный этап изучения прошлого полуострова обусловлен масштабными археологическими исследованиями, которые стали возможны благодаря строительству автомобильной дороги «Таврида».
Раскопки велись в весны 2017 года и стали крупнейшими в археологической истории Крыма. Ученые обследовали около трехсот километров на участке строительства, который пересек полуостров с востока на запад и юг. Было найдено и досконально изучено более 90 памятников от эпохи мезолита до XIX века.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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