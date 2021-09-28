Власть
На уборку «серых зон» Симферополя выделено 25 млн рублей
Ежедневно в работах по санитарной очистке Симферополя задействовано более 200 дворников МБУ «Город».
Кроме того, на улицах города днем работает 15 единиц техники предприятия, а в ночную смену – 7 единиц.
Об этом рассказал замглавы администрации крымской столицы Сергей Чернов в эфире радио «Спутник в Крыму».
«К сожалению, в городе существуют так называемые «серые зоны», которые не входят в обслуживание МБУ «Город» и управляющих компаний. В рамках решения этой проблемы в этом году выделено 25 миллионов рублей на проведение дополнительных мероприятий по уборке. В следующем году планируем часть таких территорий отдать под аутсорсинг с целью привлечения бизнес-структур», - рассказал Чернов.
Замглавы администрации Симферополя также подчеркнул, уборку придомовых территорий осуществляют управляющие компании.
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