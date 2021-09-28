Лучшего инженера интернет-сетей определят в Крыму

Пятый республиканский крымский региональный конкурс профессионального мастерства «Лучший монтажник ВОЛС» (волоконно-оптических линий связи) состоится 30 сентября 2021 года на территории урочища Кизил-Коба в Симферопольском районе.

Об этом сообщили в пресс-службе компании-оператора «Миранда-медиа».

«Технические специалисты пяти крымских компаний – операторов связи «Миранда-медиа», «Крэлком», «Крымком», «Нео-Телеком», ИП Дузбаба будут соревноваться в профессиональном мастерстве. В состав жюри войдут российские эксперты в сфере телекоммуникаций из Москвы, Ростова-на-Дону, Краснодара, Пермского края, а также руководители ведущих операторов связи Крыма», – сообщили в компании.

В рамках конкурса инженеры интернет-компаний покажут, как устраняют аварии на линиях связи, и продемонстрируют полный цикл работы с волоконно-оптическим кабелем: разделка кабеля, монтаж муфты, сварка оптоволокна, укладка его на кассету, измерение оптических волокон для определения качества соединения.

Оценивать мастерство специалистов будут эксперты ведущих российских компаний телекоммуникационной сферы: ООО «Йоттаком» (Краснодар), ООО «Кросс-Р» (Ростов-на-Дону), ООО «Кивитех» (Москва), ЗАО «Связьстройдеталь» (Москва), ООО «К-Телеком» (Симферополь), ООО «Инкаб» (Пермский край).

Победители соревнований получат переходящий приз – статуэтку «Победитель открытого конкурса «Лучший монтажник ВОЛС» и особое признание в профессиональном сообществе.

Параллельно на площадке конкурса будет проходить обучение всех желающих работе с оптоволокном: зачистка, скалывание оптического волокна, укладка в сварочный аппарат и сварка волокна, надевание гильзы, крепления места сварки, осмотр через микроскоп патч-корд, устанавливать патч-корда в оптический кросс, проверка качества сварки оптоволокна рефлектометром.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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