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Спорт

Лоза предложил пригласить Усика в РФ и открыть школу бокса в Симферополе

14:36 вторник, 28 сентября 2021
Лоза предложил пригласить Усика в РФ и открыть школу бокса в Симферополе

фото © bimru.ru

Известный российский певец Юрий Лоза предложил пригласить украинского боксера Александра Усика строить карьеру в России, а заодно и открыть академию имени себя в Симферополе, где спортсмен родился.

Такое предложение он написал в Facebook на фоне волны негатива, обрушившегося на боксера на Украине после победы над британцем Энтони Джошуа.

«Почему бы нашим не подсуетиться и не предложить Александру переехать в Россию, где абсолютно все относятся к нему замечательно? Открыть в том же Симферополе академию бокса его имени, предоставить ему право выбирать любых промоутеров, дать ему лучшие апартаменты в любой точке Крыма, а его родным и близким – то, чего им хочется? И будет у нас чемпион мира по боксу в самой престижной весовой категории», - предложил певец.

Он отметил, что на Украине к Александру относятся напряженно из-за его миролюбивой позиции.

«Для западэнцев (жителей западной Украины – ред.) он чужак – говорит на русском, в каждом интервью настаивает на дружбе между народами, часто ездит на родину в Симферополь и утверждает, что Крым принадлежит тем, кто там живет. Этого достаточно, чтобы националисты считали его чуть ли не москалем, а их лозунг «москаляку – на гиляку» никто не отменял. И им пофиг, что Усик всюду называет себя украинцем, боксирует под украинским флагом и приносит нехилую славу их стране», - отметил Юрий Лоза.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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