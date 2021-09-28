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Крымские спасатели получили на вооружение новый беспилотный комплекс
Крымские спасатели получили передвижной пункт управления беспилотной авиационной системой, оснащенный беспилотниками со 100-километровым радиусом действия.
Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Крыму.
«Новый передвижной пункт управления беспилотной авиационной системой на базе автомобиля повышенной проходимости Ford Transit позволит эффективнее осуществлять меры по профилактике и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. На его борту для этого есть все необходимое, а именно полностью укомплектованный пункт управления и сами беспилотные аппараты, обладающие уникальными, современными технологиями», – сообщили в МЧС.
В пресс-службе отметили, что беспилотники оснащены системами машинного зрения, стереокамерами с высоким разрешением, сенсорными системами, которые используют инфракрасное излучение, режимом стабилизации полета и тепловизором, позволяющими выявлять скрытые очаги возгорания.
«Длительность полета составляет почти пять часов, а бесперебойная передача информации возможна на расстоянии почти 100 километров», – уточнили в МЧС.
В Крыму передвижной пункт управления беспилотной авиационной системой будет активно применяться при мониторинге пожароопасной обстановки в горнолесной местности, высокоточной аэрофотосъемке, и поиске людей в природной среде.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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