Крымчанки ANNA MARIA представили музыкальный клип с боксером Усиком

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Дуэт крымчанок ANNA MARIA представили клип на песню Light Up, главным героем которого стал украинский боксер из Симферополя Александр Усик, одержавший победу над британцем Энтони Джошуа в супертяжелом весе.

«Это даже больше, чем просто клип. Гордимся этой работой, верим, что возможно, она способна изменить чью-то жизнь к лучшему», – прокомментировали певицы клип, премьера которого состоялась на минувшей неделе.

Как пишет «Телегид», идея нового видео принадлежит сестрам Анне и Марии. Девушки рассказывают, что когда написали песню Light Up, сразу поняли, каким должен быть клип на нее.

«Это история о людях сильных духом. О том, что Чемпионом можно стать, если преодолеть себя. И только ты выбираешь – упасть или подняться. О том, что даже в сложных ситуациях нужно сохранить свой свет внутри. Александру стать главным героем нашего клипа, до конца не знали, как он отреагирует на это. Долго ждали его ответа… И вот он пришел. Это было голосовое сообщение, в котором Александр сказал, что он согласен на такой эксперимент», – отметили певицы.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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